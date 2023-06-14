迪士尼推出真人版電影《小美人魚》(The Little Mermaid)，啟用22歲非裔女歌手海莉貝利(Halle Bailey)飾演女主角「愛麗兒」，黝黑的膚色以及一頭髒辮造型，與原著形象完全不同，引起許多批評聲浪。然而，迪士尼無懼外界爭議，昨(13日)仍宣布2024年將延伸製作動畫，再度將愛麗兒畫成黑人，只有「牠」還算讓網友滿意。

迪士尼13日在官方推特公布愛麗兒的人物視覺圖，預告明年將針對學齡前孩童，推出延伸版動畫，可見愛麗兒的髮色雖然變回原著的紅色，但造型沿襲真人版電影，且主角仍是一名黑人，至於小夥伴比目魚則改回早期動畫電影的模樣，回歸藍黃條紋相間、圓滾滾的可愛模樣。

First look at ‘ARIEL,’ a new preschool series releasing next year. #AnnecyFestival pic.twitter.com/mml1n9vG2S — Disney Animation Promos (@DisneyAPromos) June 13, 2023

消息一出引起網友一面倒批評：「太令我失望了」、「這真的是改編自知名迪士尼電影的作品嗎？」、「我只能安慰自己至少頭髮是紅色的」、「愛麗兒要不要乾脆改名好了」、「唯一好的地方是，比目魚看起來很正常」、「比目魚真的好可愛」、「難道以後是黑人統治全世界」、「徹底黑化了」、「迪士尼是不是忘了以前的美人魚呢？？？」

事實上，迪士尼真人版電影《小美人魚》5月25日上映，首周吸金近1億2000萬美元(大約36.8億)，締造全美票房冠軍，不過自選角起，圍繞在海莉貝利身上的膚色爭議一直沒停過，甚至認為飾演反派角色「凡妮莎」的23歲英國女星潔西卡亞歷山大(Jessica Alexander)才適合演「愛麗兒」，此外，華人地區與韓國觀眾同樣不買單，票房始終未見起色，外媒CNN就點評這種現象是「種族主義作祟。」