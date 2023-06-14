國民黨台北市議員游淑慧今(14日)舉行記者會揭露，民進黨前新竹市議員、現任行政院政務顧問鄭宏輝涉嫌性騷，在車內對女性強吻還露出性器官。鄭宏輝隨即發聲明否認，反嗆游淑慧為了選舉搏聲量。媒體人黃揚明14日在《大新聞大爆卦》節目強調，游淑慧13日傍晚6、7點發出採通後，接到綠營許多人的打聽，不只鄭宏輝，讓游淑慧驚呼，原來民進黨這麼多色狼，這類事情在綠營也許不是新聞，只是很多都被處理掉了。

「昨天晚上大概6、7點，游淑慧就已經把採訪通知發給媒體了，昨天晚上很多人都在打聽！」黃揚明提到，因為她那個裡面條件說，曾任民進黨中執委跟中評委，其實鄭宏輝只有當過中執委，沒有當過中評委。游淑慧有點故意在釣魚，放出一個錯誤的條件，又說「最近被酬傭、升官」。

黃揚明指出，結果大量的民進黨人都在猜到底是誰，鄭宏輝昨天晚上有被點名到，因為他最近就是接了神腦董事長這個職務。還有不同派系，至少兩個到三個名字，都在民進黨圈內傳。「那這代表什麼？民進黨圈內有名的色狼不少啊！還沒被爆出來！」

黃揚明強調，「這個是我輾轉聽來的，聽說游淑慧那邊都接到，有綠營的人去打聽說，是不是某某某？不是鄭宏輝喔！（蔡正元笑：怎麼會這麼慘啊？）」游淑慧聽完之後就想說：哇～你們民進黨這麼多啊？當然其他有些人沒有證據，可是就表示說，像這樣的事情，在民進黨裡面也許不是新聞，只是很多都是處理掉、處理掉了，或當作沒事發生。他們可能酒後就會有一些習慣性的，侵犯女性的動作，但事後都可以處理掉。

「我覺得這才是最可怕的！」黃揚明直言，鄭宏輝現在被指控，就就事論事、好好處理，這個神腦公司董事長的職務，畢竟是中華電信派任的，泛官股的公司，政府就要好好處理，就是不要讓這樣的人變成，有了醜聞纏身，還能有酬傭的職務，這個是很重要的。

黃揚明補充，這個受害者有點像指控王丹的受害者，都有事後的對話截圖，證明她跟鄭宏輝是真的認識，而且有互動過的。

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