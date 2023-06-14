攸關「護國神山」台積電（2330）2奈米新廠建廠用地的「中科台中園區擴建二期計畫」，外界很關心最新進度！中科管理局長許茂新今（14）日在「打造智慧製造與減碳生活新契機」會後受訪時表示，目前除了都市計畫尚在台中市政府待審外，各項實質規劃審議，包括用水、用電、環評、水保計畫等均已完成，可說是「萬事俱備，只欠東風！」許茂新強調，中科仍將力拚今年12月完成相關程序，將土地交付廠商使用。

許茂新表示，中科管理局已於今年3月14日函送都市計畫書圖予台中市政府，且已召開兩次專案小組會議，並於3月13日召開台中市都委會大會審議本案，會議結論是請中科補正後再提會審議。中科已於4月20日依會議結論，將都市計畫案相關補正資料函送市府審議，惟目前市府尚未召開大會審議，後續將配合市府審查作業辦理。

台中市政府都發局說明，已收到中科管理局依都委會審議意見檢送回應內容至都發局，後續將加以檢視，再提都委會審議。由於目前正值台中市議會總質詢期間，據悉，都發局將等到6月20日總質詢結束後，再擇日召開都委會審議。

許茂新表示，有關於土地取得部分，待台中市都市計畫公告實施後辦理各項作業，將力拚今年12月完成相關程序，提供土地給廠商使用！

事實上，台中市議會上個月進行財政經濟業務質詢時，市議員關切台積電中科2奈米廠的進度時，經發局表示，歡迎台積電落腳台中，目前也在都市計畫審議中；另市府非常關心用水、用電問題，要求設新廠不可排擠台中民生用水及用電，設廠過程和諧共處。

中科台中園區擴建二期計畫，是中科管理局為配合台積電進駐擴建2奈米新廠，選定台中園區西側興農高爾夫球場及周邊土地作為擴建範圍，計畫總面積約89.75公頃，總開發經費初估達450億元，其中，單是土地徵收款就占了總開發經費的一半以上。

據悉，中科台中園區擴建二期今年3月13日都審未過關，主因是出在民生用水、用電及廢棄物處理兩項原因；至於擴建計畫有可能涉及現有興農高球場員工就業權益、會員球證消費權益等議題，並非都審未過關的主因，但都發局也請中科管理局妥善研議處理。