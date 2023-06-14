56歲藝人許傑輝早年從幕後轉幕前，曾主持許多表演節目，出色的模仿能力在政治性綜藝節目《全民大悶鍋》、《全民最大黨》得到發揮，離開節目後他用心琢磨表演，並成為老師教授表演經驗，在演藝界相當資深；不料近日卻遭爆料教課時性騷擾，許傑輝回應當年排戲或許講得太直白，但真的沒有雜念，他誠懇道歉，而疑似目擊證人的女星小嫻也留言發聲了。

女星黃云歆14日在臉書爆料許傑輝10年前執導舞台劇《臺灣舞孃》時，許傑輝作為導演要求她繳交「性感作業」，當時是小嫻察覺到出手相救，全篇長文總共3742字，詳細寫出當年回憶，小嫻今（14日）也在黃云歆的貼文底下留言：「妳好勇敢，好心疼妳當時承受的壓力和恐懼，希望未來的孩子們在職場上不要有這些遭遇」，她認同了黃云歆的說法，讓外界震驚的同時，也敬佩小嫻不怕得罪人有話直說的勇敢。

小嫻在女星黃云歆爆料許傑輝的貼文下留言。（圖／翻攝facebook）

黃云歆透露當時負責伴舞，排練結束卻被許傑輝叫到一旁，對方和她討論性感圖片時說：「我覺得是吸氣，因為妳看，這張照片沒有拍到下半身，下面應該是她男友在幫她那個，她正在享受。」還被要求穿性感衣物給他私下看，當時小嫻跑來打斷他們的對話，並找藉口帶走黃云歆，讓她相當感謝。

#MeToo 這陣子的me... 由黃云歆Tannie 發佈於 2023年6月14日 星期三

許傑輝接受本報訪問時表示，如果真的造成有人的不舒服與困擾，他誠懇道歉，也請他們可以循正常法律途徑提告，或許會還他們公道。當時身為導演覺得哪個環節做得不夠好，或有人跳得不夠性感、跟不上進度、達不到標準，當然只能鼓勵、舉例、或親自演示給她們看。當年排戲跟團員講的那些話或許太直白、嘴賤，但真的沒有雜念，如果對方覺得不妥，應該還有監製可以去反應。

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