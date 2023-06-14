618年中大促助攻，消費者卡位暑假旅遊行程，富邦媒(8454)旗下momo購物網統計，6月至今站上「旅遊與餐飲票券」銷售年增超過100％；根據momo發起「暑假享樂攻略」網友大調查，發現4成網友準備「飛出國」，日、韓兩國零爭議奪冠，國旅則展現「渡假飯店」、「露營避暑」以及「熱氣球嘉年華」三大暑期旅遊趨勢，網友大推吃美食、看電影或國內樂園也很讚。

今年暑假準備去哪玩？momo「暑假享樂攻略」網友大調查吸引2155位網友分享今夏必走行程，其中近4成網友想趁著暑假來場「國外旅遊」，又以鄰近台灣且充滿美食、流行服飾、夯劇景點的「日韓」兩國，獲得一票網友大力推崇，哈日族及哈韓網友們紛紛指出「想吃(日本)道地的拉麵」、「喜歡去韓國東大門購物」，另一派精打細算的網友則表示「日幣太便宜」也成一大誘因。

momo進一步根據站上銷售分享，旅行天數以「5日行」最受消費者歡迎；家長則喜歡「遊樂園行程」帶小孩放電。

「國內觀光」亦是熱門選項，momo據網友與調查與銷售趨勢觀察，發現這個暑假國旅呈現「渡假飯店」、「露營避暑」以及「熱氣球嘉年華」三大趨勢，可見放鬆又不失樂趣為消費者旅行的終極目標。暑假前夕，momo 618特別集結擁有台南最大戶外游泳池的趣淘漫旅(台南館)、避暑首選溪頭福華渡假飯店、野趣凍頂奢華露營、鄰近熱氣球嘉年華的台東21國際渡假村等住宿票券限時優惠。

在美食跟娛樂票券部分，也有許多網友分享「疫情減緩可以安心去電影院」、「很久沒外出享用到美食」或是「我要樂園衝一波」，momo特別推薦台北凱撒大飯店自助式午餐券、莫凡彼雙人平日經典義式饗宴餐券、小叮噹科學主題樂園門票等商品，讓消費者無論是國內外旅遊，或是享受吃美食、看電影、暢玩國內樂園等，都能在momo找到假期好選擇。

瞄準暑假出遊熱潮，momo 618年中大促檔期推出《冒險啟程》旅遊票券5折起活動，集結國外旅遊、國內旅遊、人氣住宿、親子玩樂、美食聚餐、速食連鎖、SPA按摩等票券限時優惠中。