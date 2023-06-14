2024總統大選，兩岸議題是三黨候選人都要面對的關鍵，而美國與中國大陸的互動，也是其中的一大變數。前立委郭正亮今( 14日)分析，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、執行主席羅森柏格近期的發言就是說，只要不談統一，其他兩岸對話交流的議題，美國都開放立場給候選人表演；他也預估，最可能接球的就是柯文哲，而這對賴清德不利，因為他做不到。

郭正亮今在《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》表示，孫曉雅說「希望三個候選人能夠啟動兩岸對話交流」、羅森柏格透露「不一定支持執政黨」，這兩個效應就是說「候選人在兩岸對話交流上，我開放立場讓你們去表演」。

郭正亮解釋，美國的意思就是說，只要不談統一、不要搞兩岸政治，其他議題美國都是開放。他也直言，「這樣的立場對賴清德不利，因為他做不到」，但美國不管是哪個黨，只要兩岸能夠對話交流就可以，柯文哲就接球了。

郭正亮也舉例，前總統馬英九邀請陸生來台交流，被綠營指控是「黨委選的、政治學生」，泛藍民眾一定覺得莫名其妙。他認為，柯文哲可能會接這個議題，反控民進黨說「你對民主沒有信心」。

郭正亮分析，柯文哲的立場就是「我們是民主國家，你對民主怎麼沒有自信？」這也是柯文哲舉辦八次雙城論壇的原因，他本來就支持與大陸交流。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅 11 日接受《大雲時堂》節目專訪，談及台灣是否該與中國大陸對話、美國是否支持未來台灣領導人與中國官員更密切接觸，孫曉雅回答，「當然」會支持更多接觸，對話是好的、有用的，溝通及擁有溝通管道很重要；而AIT主席羅森伯格近期訪問台灣時也說，「未來台灣不論是誰執政，也會支持台灣政府」。