亞馬遜靈活雲端運算部門副總裁布朗（Dave Brown）稍早透露，亞馬遜打算在AWS雲端平台採用超微最新推出的MI300系列AI晶片。他表示：「我們仍在討論該在AWS平台的哪個環節應用超微晶片，這是我們目前努力研究的課題。」

超微執行長蘇姿丰13日在舊金山盛大發表最新AI晶片MI300X，並宣稱這款晶片配備192GB記憶體，勝過AI晶片市場龍頭輝達（NVIDIA）的H100晶片記憶體容量。