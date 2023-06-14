亞馬遜靈活雲端運算部門副總裁布朗（Dave Brown）稍早透露，亞馬遜打算在AWS雲端平台採用超微最新推出的MI300系列AI晶片。他表示：「我們仍在討論該在AWS平台的哪個環節應用超微晶片，這是我們目前努力研究的課題。」
超微執行長蘇姿丰13日在舊金山盛大發表最新AI晶片MI300X，並宣稱這款晶片配備192GB記憶體，勝過AI晶片市場龍頭輝達（NVIDIA）的H100晶片記憶體容量。
亞馬遜雲端事業高層稍早向路透表示，亞馬遜AWS雲端平台考慮採用超微（AMD）推出的最新AI晶片。儘管亞馬遜尚未做出最終決策，但因AWS是全球最大雲端運算平台，因此這項消息立刻激勵超微股價在14日盤前上漲3.5％。
亞馬遜靈活雲端運算部門副總裁布朗（Dave Brown）稍早透露，亞馬遜打算在AWS雲端平台採用超微最新推出的MI300系列AI晶片。他表示：「我們仍在討論該在AWS平台的哪個環節應用超微晶片，這是我們目前努力研究的課題。」
超微執行長蘇姿丰13日在舊金山盛大發表最新AI晶片MI300X，並宣稱這款晶片配備192GB記憶體，勝過AI晶片市場龍頭輝達（NVIDIA）的H100晶片記憶體容量。
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