許多人都會叫外送解決飲食需求。一位習慣無接觸送餐的女子近日表示，某天她因為貪圖方便懶得穿衣服，加上住的大樓隔壁無住家，所以全裸開門伸手取餐，沒想到外送員正巧雙手提著餐點抵達門口，她就這樣全身上下被看光光，嚇得外送員放下餐點後馬上逃回一樓，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，她平時就習慣使用外送平台的無接觸送餐，當天因為她住的大樓隔壁沒住戶，加上她以為不會遇到外送員，就決定偷懶不穿衣服全裸取餐，「想說只不過是探出一隻手的事而已」。

讓原PO想不到的是，她看到手機顯示外送員抵達，慢慢走到家門口開門取餐時，外送員剛好雙手提著餐點站在門外，兩人當場嚇了一大跳；當下原PO馬上把門關上，並請外送員把餐點放在地上就好，結果下一秒「他用跑的下樓」，讓原PO感到很不好意思，「希望不要被廣傳為裸體怪人，很抱歉造成您的工作陰影」。

對此，許多網友紛紛回應，「外送員的陰影就是門太早關上」、「如果是男生可能立馬被報警性騷擾了，到家以外的地方還是要好好穿衣服」、「請問你住台灣哪，我覺得外送師這行業太偉大，遇到你這樣的客人要保持冷靜很難，我需要去磨練我的意志、我的肉體」、「他比妳還怕」、「從今天開始，我立志要去當外送員」。