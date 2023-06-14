民進黨日前公布前黨工遭性騷吃案調查結論，指前副秘書長林飛帆當時做法，與中央黨部既有規定並無相違背之處。但林飛帆13日仍宣布退出台北市立委選舉，聲稱性平運動不應受到雙重標準政治操作干擾。台北市前副市長李永萍14日在《新聞大白話》節目指出，林飛帆對性騷案的責任推托不掉，因為他曾表示自己知情，任管理要職者不可能知情卻可以不處理。這表示林飛帆沒有道德勇氣，太陽花光環也該摘掉好好反省。

李永萍表示，就女力這個訴求來講，民進黨這張牌是打不出來的，呂秀蓮就開砲說，發生性騷事件的時候，都是妳蔡英文在當黨主席。中華民國選出一個女總統，本來大家認為女性的地位就要提升，所有對女性加諸於身體的、心理的壓力跟恐慌，應該要因為妳蔡英文的執政有所改善？

「結果沒有想到，都是妳蔡英文的愛將、人馬在包庇！」李永萍提到，民進黨那幾個吃案的、包庇的主管、黨工，哪一個不是小英男孩？哪一個不是小英女孩？林飛帆的退選聲明之所以講得很不好，民進黨那個報告說，林飛帆沒有吃案，認為案發當時的婦女部主任、後來的副秘書長許嘉恬要負責任。「可是許嘉恬也是女生，也是女力的代表啊！」民進黨做出這樣一個報告，竟把所有問題推給女性，還說我們支持女性出來？

李永萍強調，林飛帆他為什麼推託不掉？因為林飛帆有表示他「知情」。你知情卻不處理？「我們也在政府局處待過啊！你會說這個不是我『業管』的，是別的局處管的，然後不跳出來處理？這是不可能的事情！」你如果這樣，就表示說你沒有道德勇氣！

李永萍直言「所以林飛帆不只退選，你太陽花的光環也自己摘掉吧！好好去反省！」

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