美國空軍 (USAF) 已正式將波音與NASA合作設計的「桁架支撐翼客機」(Transonic Truss-Braced Wing concept) ，列為下一個X實驗機計畫，編號為X-66A。這標誌美國空軍協助波音研發這種造型獨特的新設計客機，也是X實驗機計畫當中，極少數的客機項目。

警報5(Alert5)報導，桁架支撐翼有一對相當長又薄的機翼，同時在機身下方又有延伸一對輔翼，與主機翼融合。在氣動力上，輔翼也能提供升力，但是機翼變薄,因此同時提高升力並降低阻力，有望降低油耗和排放，與目前同類最佳飛機相比，其油耗和排放量可減少30%。X-66A並不是重新設計，而是改造一架MD-90 飛機，縮短機身並更換機翼和發動機，以測試它的飛行性能。

與汽車、船隻可以用電動化系統取代不同，噴射機因為採用極為耗油與排放的渦扇噴射引擎，先天上很難降低碳排放，因此會需要新設計的飛機外型。

NASA's X-66A! 'Transonic Truss-braced Wing' aircraft tested in wind tunnels

美國白宮已定出目標，期望在2050 年實現「航空業溫室氣體排放總合和為零」的願景，這其中需要很多技術革新，包括非化石燃料來源的合成航空燃料，以及新式航空引擎、新造型飛機等等。

NASA署長尼爾森(Bill Nelson)表示，他會非常積極推動X-66A的研發，推動航空業的低碳轉型，以應對氣候挑戰。尼爾森說：「X-66A 將塑造航空業的未來，一種更環保、更清潔、更安靜的航空新時代。」

X 實驗機在美國航太歷史上佔有極重要地位。其名稱開始於1940 年代，當時 是由NASA 的前身「國家航空諮詢委員會」 (NACA)、美國空軍、美國海軍合作建立，第一架X實驗機就是大名鼎鼎的貝爾X-1火箭機，專為突破音障，取得超音速飛行的氣流數據而設計。之後的X實驗機也都多半與軍事、太空船有關。因此X-66A是民航客機研發專案，就顯的相當的特殊。

根據X實驗機協議，NASA可在未來7年內，向該計畫投入4.25億美元，波音及其合作夥伴，將提供約7.25億美元的剩餘資金。