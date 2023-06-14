24歲韓國女團「CLC」前成員Elkie（莊錠欣）近日來台發展，正忙於準備下月將推出的新單曲，上周也受邀擔任基隆經國管理暨健康學院畢業典禮開場表演嘉賓，她接受本報專訪時，透露除了在節目的演出外，個人線下公開表演好像是第1次，很感動可以收穫這麼好的迴響，「不只現場大家都很投入在演出中，還特別發在IG上或私訊我說『真的很開心你來我們的畢業典禮』」，為她增添了不少信心。

Elkie感謝學生們熱情的反饋。（莊錠欣工作室提供）

她16歲在前東家CUBE娛樂舉辦的海外公開選秀合格後，便赴韓當練習生，並在隔年以「CLC」的身分出道，Elkie說「距離我的學生時期大概是8年前了，印象中好像自己的畢業典禮全都錯過，國小那次還是因為遇到禽流感，本來我跟同學還很期待謝師宴，連晚禮服都去試穿了，結果後來沒去成，好可惜」，沒想到人生首次參加的竟是別人的畢業典禮，「不過我也被他們的快樂氛圍感染到了，自己也覺得很開心」，並稱希望之後能常在校園演出，「學生正好是最有活力的時候，很直接的感受，他們喜歡你一定能感受到，這次讓我獲得了滿滿的能量」。

Elkie也提到，其實是在演出的5天前才接獲邀約，除了丁星辰的〈Hello〉是她作曲較熟悉外，其他2首歌周筆暢〈最滿的期待〉、蔡健雅〈Letting Go〉，都是她覺得歌詞內容合適而選擇的，「所以我緊張最大來源的是背歌詞 ，因為都不是我的歌」，但擁有扎實唱跳實力的她，依舊在不到1周的時間就練好，雖然過程中有小失誤，但現場氣氛極佳，「大家一開始很拘謹，可能因為是在學術性的場合吧，後來就漸漸放鬆，投入在我的表演中了」，她也相當感謝學生們熱情的反饋，「本來是我去帶給他們祝福的，沒想到自己也收到那麼多的溫暖」。