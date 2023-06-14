就算本季例行賽8次交手，台北富邦勇士面對新北國王落居3勝5敗下風，可是勇士仍有辦法突破逆境，順利完成3連霸壯舉，關鍵還在出在雙方經驗值上面，不僅是教練調度功力，更有雙方「老將」在最後關頭的表現差異！

其實勇士與國王在戰力上相當接近，同樣擁有老將壓陣，洋將表現也很優異，國王雖有戴維斯可用本土身分打第四節優勢，勇士卻有明顯優於國王的年輕本土戰力，但勇士能完成3連霸關鍵因素，還是最後時刻的調度。

仔細觀察勇士在今年總冠軍賽贏球比賽尾聲，幾乎都可看到「野獸」林志傑的身影，就算G3發生他前11次出手全數落空窘境，勇士總教練許晉哲卻依舊信任這頭41歲的野獸，他也都在關鍵時刻投進或靠罰球取分。

不僅是林志傑，洪楷傑、簡廷兆、周桂羽、張文平等勇士球員，也都在關鍵時刻各自扮演重要角色，相較於國王幾乎末節固定僅仰賴先發主力，卻明顯都在最後關頭受到體能影響，不是出現致命失誤，就是出手落空。

在這種一戰定生死的高強度總冠軍賽中，教練或球員第一時間做出的因應手段，就已足以決定比賽勝負，勇士在今年總冠軍賽確實展現優於對手的經驗值差異性，也讓勇士3連霸到手堪稱貨真價實。