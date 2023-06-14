2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座。而14日根據《菱傳媒》公布的最新2024總統大選民調，結果顯示，民進黨參選人賴清德以37.76％的支持度奪得第一，柯文哲則是站上3成，以31.29％為第二，侯友宜21.87％成第三。對此，前立委郭正亮14日就表示，「這個民調是網路民調，所以40歲以下的民眾比例會變大，因為60歲以上的人很少人在上網，事實上60歲以上的人投票還是很多，侯友宜一定會被低估」，引發討論。

郭正亮14日在中天節目《綠也掀桌》中表示，在這份民調中，「賴清德是只小跌了1.5％，因為他對性騷有做處理，包含許嘉恬、林男固，而這個民調是網路民調，我認為有參考價值，但也會有偏差，因為它是做網路」，郭正亮更接著說，「所以40歲以下的民眾比例會變大，因為60歲以上的人很少人在上網，事實上60歲以上的人投票還是很多，侯友宜一定會被低估，但不可能差到10％，所以侯友宜一定是第三」。

郭正亮坦言，「柯文哲在這麼短的一個月就增加10％，唯一的解釋就是5月17日國民黨徵召之後，不表態或支持其他候選人的人都跑去柯文哲那邊，沒有表態的只有10％多，這不表態的已經很少了」，最後郭正亮分析，「加上這是網路民調，而且願意表態的年輕人本來就支持柯文哲的較多，我認為他跟賴清德的差距應該更大一點」。