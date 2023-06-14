台北市議員許淑華上周在市議會，針對台北捷運設置「女性貼心車廂」提出建議，引發社會討論。對於各界意見，許淑華今( 14 日)也在臉書再次提出看法，她強調，「女性貼心車廂，不是刻意劃出男女分界，更不是信任感的撕裂，而是台灣作為文明國家，所要宣揚的細膩與體貼。」

對於設置女性貼心車廂的目的，許淑華表示，2015年她就曾提過相關政策，當時北捷每年至少有50起以上的性騷案件，而去年至今，依然有55件通報案件，且數字背後，因為恐懼與忍耐所「隱藏的黑數」，必定更多。

許淑華強調，「透過制度與行動讓這些委屈減少」，是我提出這政策的初衷。更別說，台灣作為先進國家，台北作為台灣的指標都市，在性別平權議題上，我們沒有任何逃避的理由。

對於過程的困難，許淑華也自己列出，「對比北捷的運量，這人數相對少，設置沒有意義」、「實務上困難」等。她也對此回應，「涉及國民身體主權的議題上，並不適合單純以量化分析來判斷，畢竟對比大眾運輸龐大的運量，受害者永遠是少數」，對於人身體權益的保障這件事，更重要的是其價值能持續被捍衛。

對於實務問題，許淑華坦言，無論是尖峰離峰時段的落差、站務人員的配置、民眾是否願意依循等，都會是待解決的問題，但她認為，「困難」絕對不能做為「不做」的理由，正因為這事情有價值且困難，我們才需要推著相對保守的公務體系持續前進。

而外界解讀「女性貼心車廂，反而使男女不平等」，許淑華也說，設置「貼心車廂」而非「專用車廂」的意義，就是因為理解如今平權觀念的進步，也同時理解當今社會，無論男女都會面對性騷擾、性暴力等問題，而女性因為在體格、力量上，平均而言不若男性高壯，在外援不足的情況下，更難以抵擋騷擾與暴力。所以希望捷運公司能更加貼心的考量到這樣的差異，進而增加宣導與措施，比如說強化在部分時段，如深夜的協助與關懷機制，這並不意味著不重視男性，而是要市府在提升整體保障機制的同時，更注意相關細節。

許淑華強調，女性貼心車廂，不是刻意劃出男女分界，更不是信任感的撕裂，而是台灣作為文明國家，所要宣揚的細膩與體貼。「困難」絕對不能做為「不做」的理由。更多的討論才能使政策更加完善，若總是用「無法做到」及「受害人數不多」當作理由來逃避政策討論，這我無法接受。