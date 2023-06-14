根據外媒與消息人士指出，主管產業安全的美國商務部副部長埃斯特維茲（Alan Estevez）上周在會議表示，美國擬延長半導體設備出口管制的豁免期。換言之，台韓半導體業者將能繼續在大陸的廠房生產晶片。

美國政府在去年10月對大陸祭出更嚴格的晶片出口管制措施，但也給予在大陸設廠的半導體業者為期一年的豁免，期限將在今年10月到期。禁令範圍包括16奈米或更先進製程的邏輯晶片、18奈米以下的DRAM，以及128層以上的快閃記憶體晶片（NAND Flash）。

產業消息人士表示，美方延長豁免期讓半導體業者免於立即停產打擊。一名韓國產業高層表示，美國並未立即封鎖大陸的先進晶片生產，公司避免巨額損失，不過未來仍充滿不確定性。

雖然三星與SK海力士等企業能繼續進口先進設備至大陸，但業者若想在美國設立半導體工廠，必須放棄在大陸拓展先進晶片產能。

美國商務部在3月頒布晶片法案補助新規定，領取美國投資補貼的企業，未來十年在大陸半導體的先進製程產能不得增加超過5％。

專家表示，美國的新規定將限制韓國企業擴張晶片產能，並造成獲利下滑。美國半導體產業協會（SIA）亦批評新規定太過嚴苛，乎籲美國政府放寬限制。

此外，美國雖延長禁令豁免期，但未公布明確的豁免期限，也令產業人士感到憂心。半導體企業仍然面臨出口管制風險，萬一美中衝突一夕加劇，出口限制恐難避免，將打擊業者在大陸的生產工作。

在此同時，美國議員亦向政府施壓，欲阻止韓廠填補美光在大陸的銷售缺口。