適逢荔枝盛產季節，經過菜市場常能看到粒粒飽滿的紅棕色果實，一名網友日前好奇發問，明明荔枝的樹枝沒辦法食用，為何買荔枝時，老闆通常都會連著樹枝一起秤斤論兩？貼文一出，引來網友狂猜原因，有內行人指出，樹枝的存在與否，其實能影響到荔枝的保存期限。

原PO日前在臉書社團《爆料公社二館》發文，表示自己多年來內心都有一個疑問，「為什麼荔枝有的人連樹枝一起賣？樹枝也值錢喔？」原PO觀察，有部分賣家販售荔枝時沒有樹枝，讓他不解兩者的差異究竟為何，只好上網請益。

貼文曝光後，網友七嘴八舌討論，「因為是秤重的，所以樹枝要跟著賣」、「可以回去當柴燒啊」、「新鮮度的關係，還有保水度」、「這樣才有梗啊」、「照你這邏輯文蛤是不是也要去殼」、「落果沒有樹枝更便宜，但放比較久，有樹枝比較新鮮」、「一般會離枝的是果柄長蟲的，會成為次級品，價錢比較不好」、「有枝一個價，無枝一個價，看你怎麼選了」。

事實上，臉書粉專《10 Seconds Class - 10秒鐘教室》曾發文分享，其實荔枝果實只要一剝離樹枝，沒多久就會壞掉，若果實連著樹枝通常可以多保存幾天，因此這種水果最早被稱為「離枝」，後來才逐漸演變成「荔枝」，並不是水果攤老闆秤斤時為了增加重量才刻意保留樹枝。