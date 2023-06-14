下周就是端午連假，為了關懷弱勢，新北市眾能創新協會動員50位志工，並與有「黎明阿基師」封號的中餐老師卓政弘帶領黎明技術學院餐飲管理系師生，一起合力包了2000顆肉粽，分送給泰山地區的弱勢家庭及身障、獨居長輩。

曾任泰山大科社區發展協會理事長的蔡黃阿員，在任內辦理老人共餐時，鄰近的黎明餐飲管理系西餐老師黃健乙，便常率學生到社區烹煮料理給長輩吃，這次包肉粽再加入「黎明阿基師」卓政弘帶學生一起支援，雙師合一，讓愛心粽更有特色。

卓政弘表示，肉粽的口感和香氣關鍵在拌料，協會使用圓糯米先蒸熟，他利用豬油先將紅蔥頭爆香，加入鮮蝦米、醬油、少許糖一起翻炒，然後倒入糯米飯中不斷攪拌，等顏色均勻後即可包粽。至於餡料包含豬肉、菜埔、花生和大朵香菇，可謂色香味口感俱全。

蔡黃阿員表示，蒸熟的肉粽透過協會志工分送到泰山地區的弱勢家庭，包含泰山國小的弱勢學生，希望他們都能在端午佳節品嘗由大師調配的肉粽。

黎明技術學院主任秘書黃信育表示，參與包粽的學生都是餐飲系一、二年級生，學生很開心能學以致用，對於阿嬤級志工折包桂竹籜葉的純熟手藝更是讚許。