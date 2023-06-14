韓國藝人安孝燮跟金世正去年在夯劇《社內相親》組成「始祖鳥CP」，霸道總裁對上小員工上演火花四射又爆笑的戲碼，掀起收視熱潮，許多粉絲紛紛敲碗他們成為真實情侶，時隔1年多，近日兩人同樣去日本旅遊，爆出戀愛說，對此，金世正通過直播解釋二人關係。

金世正本月8日PO出日本旅遊照，接著安孝燮也發了照片，卻很快便刪除，改成另一張照片，最後索性刪除貼文，理由是有一名穿黑色外套的人入鏡，被粉絲揣測是金世正的手，加上安孝燮先前刪除IG與金世正的貼臉合照，引發避嫌揣測，認為他們悄悄發展出戀愛關係。

對此，金世正13日晚間在Weverse開直播，從粉絲口中，得知許多人認為她與安孝燮同遊日本，納悶地說：「我和安孝燮哥哥幹嘛一起去日本？」，並強調兩人是很好的朋友而已，並公開此行的同遊者身分：「我是和最好的朋友跟哥哥一起去的」，並比出警告手勢，呼籲粉絲不要亂猜。至於安孝燮，則未有任何回應。

《社內相親》一劇一直撒糖且笑料不斷，大結局時更有一段安孝燮裸著上半身與金世正纏綿悱惻的畫面，不過金世正在韓媒採訪時，提及「本來沒有這段床戲」，引發韓國網友質疑臨時被加床戲，質疑劇組不尊重演員，對此，金世正在IG發限動解釋，表示準確來說，劇本提到「親吻後擁抱，接著天就亮了」，並未對過程有具體描述，但強調導演在現場跟演員溝通尺度，認為這樣的狀態剛剛好。