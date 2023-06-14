5億高中生命案尚未塵埃落定，靈媒冰冰小姐曾在受訪節目中提到，有被賴生託夢，不僅轉述賴生澄清是異性戀外，還指出這件事情是「預謀很久非臨時起意」，甚至冰冰小姐強調擲了36個以上的聖筊，「確認真的是賴小弟來找我」，這番論述受到外界關注後，不料，靈媒冰冰小姐卻在昨(13)日在臉書上改口聲明，「我之前的言論都是我精神分裂神智不清所說出的」，也表示不再對此事件在發表任何言論。

靈媒冰冰小姐曾在《關我什麼事》節目中指出，曾被賴生託夢，賴生澄清是異性戀外，還說這件事情是夏姓父子「預謀很久，非臨時起意」，賴生還指出自己是在突然的狀態下離開；後來冰冰小姐也強調擲了36個以上的聖筊，「確認真的是賴小弟來找我」。

據悉，靈媒冰冰小姐在昨(13)日曾在臉書發文，做最後一次聲明，她提到「本人冰冰，以後不會就此事件再發表任何言論！拜託大家放過我，已經把我的家人朋友，工作夥伴照片都貼上了！真的過分了」，疑似她的言論引起網友撻伐，因此她表示「我是真心想幫忙，也是神明說要幫，但比起這些所謂的正義，我們菩薩更在意的是孝道，『我不應該讓我的父親煩惱』，我也不應該讓我的家人朋友一起工作夥伴都被波及，感恩」。

甚至，靈媒冰冰小姐語出驚人說出「我之前的言論都是我精神分裂神智不清所說出的！」，並且提到現在很多靈媒乩身都出來了，希望媒體大篇幅報導「他們」，也不要再重播她的影片，她也對周遭朋友、宮裡的信眾、已及工作夥伴沒盡到保護之責，感到很抱歉。