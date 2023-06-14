鮑爾會前就示意，Fed傾向停下來等待，以評估之前頻頻升息對經濟的影響，以及銀行倒閉風暴對信貸環境的衝擊。但由於目前通膨率仍是目標值的2倍，聯邦公開市場委員會（FOMC）料將強調，保有7月或9月升息的選項。

Point72首席經濟學家馬基（Dean Maki）表示：「這將是鮑爾備感棘手的會後記者會，我想他有意讓市場對7月升息，保持相當高的預期。」

不過即便華爾街對Fed暫停升息形成大致的共識，還是可能有意外。花旗集團和LH Meyer／Monetary Policy Analytics的經濟學家，逆風預測Fed 6月繼續升息，理由是鮑爾強調風險管理，而通膨仍高且就業市場過熱。

華爾街將聚焦反映Fed利率預期的「點狀圖」，從中觀察Fed是否決意再次升息。Fed內部分成鷹鴿兩派，鴿派堅持3月預測的終點利率5.1％，但鷹派想將終點利率預測拉高到5.4％。