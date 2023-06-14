美國勞工統計局14日公布，4月PPI年增1.1％，寫下2020年12月來最小增幅，低於數據供應商Refinitiv調查經濟師預估的年增1.5％。

月率方面，5月PPI月跌0.3％，跌幅高於預估的0.1％，4月PPI月增0.2％。

排除波動大的食品與能源價格後，5月核心PPI分別年漲2.8％、月漲0.2％。4月核心PPI年增3.2％、月增0.2％。

5月整體PPI下滑，主要受食品與能源價格走跌帶動。該月食品成本降1.3％；能源成本在汽油價格領跌下，跌幅達6.8％。

生產端的PPI連月放緩，預示消費端的CPI跟著降溫。美國勞工部13日才發布5月整體CPI年增4％，低於市場預期的4.1％與3月的4.9％，創2021年4月來最小增幅，連降11個月。

5月CPI年增率雖不到去年峰點的一半，但仍高出Fed的2％通膨目標一截。何況排除能源與食品價格不計的核心CPI年增率5.3％，雖較前月的5.5％放緩，卻比預期的5.2％還高。

5月PPI發布時間，正好在Fed結束13～14日例會準備宣布利率決策前夕，普遍預期Fed將自去年3月啟動升息循環後，首度暫停升息腳步。

Fed連續十度升息後，已將聯邦基金利率上調500個基點，來到5％～5.25％的近16年高點。外界雖咸認Fed 6月暫且按兵不動，但基於美國經濟持續展現韌性，尤其勞動市場仍舊緊俏，加上通膨尚未回返2％目標，Fed並未關上緊縮大門，最快可能7月重啟升息。