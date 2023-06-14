台灣證券交易所號召具熱情、創新理念的新血加入，擴大招募會計、商管、法務、資訊及機電等5大類別人員，期待各界優秀人才跨領域共融合作。新進人員招募之報名期間，自即日起至6月19日（星期一）止。

證交所表示，本次預計招募34名新進人員，包括：會計人員4名、財金人員15名、業務規劃人員3名、法務人員2名、資通安全人員3人、應用系統開發人員3名、系統與網路管理人員3名、機電管理維護人員1名，歡迎踴躍報名，加入證券市場行列。

證交所指出，致力營造優良的工作環境、重視員工身心健康及人才培育，向為組織職志，新進人員除享勞、健保外，並提供每一位員工團保、伙食、交通津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、子女教育補助、員工協助方案EAPs等多項福利措施，還有多樣化社團活動及多元化之國內外教育訓練，讓員工之工作、生活均得以平衡。