南韓巨星G-Dragon（GD）權志龍是男團BIGBANG隊長，憑藉創作才華和帥氣外型爆紅，粉絲遍布全球，大牌代言、合作接到手軟，光是創作版權和表演的進帳就相當可觀，近日傳出他入手第3間豪宅，房價落在150億至180億韓幣（約3.6億台幣至4.3億元台幣）間，且是一次性付清，豪宅內部設施也引起討論。

根據綜合韓媒報導，G-Dragon近期入手在首爾江南區清潭洞豪宅「ONE·R CHEONGDAM（清潭）」，該建案因出售價高達350億韓元（約8.4億新台幣），是當年最高出售價而獲得關注，是一座地下4層、地上20層的建物，將在舊SM娛樂辦公大樓的舊址建造，預計於2025年12月竣工，是超豪華型公寓，每層樓都有供超跑使用的電梯，據悉他購買的戶型有74坪，是一層一戶，位於大樓的13樓，房價落在150億至180億韓幣（約3.6億台幣至4.3億元台幣）間，而他已經一次性付清。

Galleria Foret is currently worth about 10 billion won. Garage full of luxury cars https://t.co/YG26MwgnlO pic.twitter.com/4S3msxqNDR — Nami (@Namibbc) June 13, 2023

傳聞G-Dragon的親姐姐權達美也購入同棟豪宅，以150億韓元（約3.6億新台幣）買下83坪的公寓，為了買房子傳權達美出售名下服裝品牌「Rare Market」股份給美國紅杉資本。目前G-Dragon擁有3間高級房產，2013年他買下位於聖水洞1街的Galleria Foret，該房產有購買條件，現金資產需有100億韓元（約2.4億新台幣），且百貨消費年金額需達1億韓元（約240萬新台幣）以上，才有購屋資格，他買入約50坪的豪宅，房價為30.3億韓幣（約8500萬新台幣），2021年又看中漢南洞豪宅NineOne，以164億韓元（約4.2億元台幣）的價格入手73坪頂樓戶型，是他目前的住處。