凱基預估，2022～2024年訓練型AI伺服器出貨量將分別達12萬台、17萬台、31萬台，占AI伺服器比重將達3成。訓練型AI伺服器中，CPU主要搭載DDR5，訓練晶片搭載高頻寬記憶體（HBM）；每台訓練型伺服器的DRAM採購成本達10,872美元，為一般伺服器的7倍。

凱基投顧指出，AI伺服器需求高速成長下，DRAM業者藉供給受限的HBM、DDR5進行包裹銷售，將推動DRAM價格第三季止跌；包裹銷售模式有利提升DRAM業者議價能力，2024年起，主流需求復甦將帶動新一波價格漲勢，建議投資人逢低布局重要個股，其中，將南亞科投資評等升至「買進」，推測合理股價86元，與大和資本的85元、花旗環球證券的90元相呼應。

凱基投顧預估，AI伺服器2023、2024年的DRAM位元需求將年增92％、140％，占整體DRAM需求1.4％、2.9％。凱基認為，考量包裹銷售模式提升業者議價能力，抵銷一般伺服器與智慧機市場需求量下修衝擊，評估DRAM第三季至2024年第二季的合約價分別為季持平、上漲10％、上漲10％、上漲20％，較原先預估更優。

群聯甫獲得里昂證券升評，推測合理股價上看530元，比大摩賦予的470元更高。里昂認為，隨傳統資料中心的升級，AI伺服器規格要求高，需要用到更多的重計時器（retimer）、中繼器（redriver）晶片，高速傳輸角色更形吃重，將在AI的大趨勢中受惠。美系外資估計，群聯2023年每股稅後純益（EPS）為24.29元，2024年將躍增為35.85元，年增率逼近5成。