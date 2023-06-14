根據特斯拉官網公布的最新定價顯示，Model Y的美國售價調漲250美元，至47,740美元，其他車款的售價則維持不變。

這是繼4月19日特斯拉調降美國部分車款售價以來，Model Y第三度漲價。即便Model Y漲價，美國售價仍比4月初降價之前便宜4.5％。

5月Model S、X和Y的售價皆有調升，漲幅為低個位數百分比。

特斯拉自今年1月起在全球市場大砍電動車售價，執行長馬斯克（Elon Musk）甚至表示願意犧牲利潤來衝銷量，也打算適時將價格調回來。

另一方面，馬斯克13日表示，由於電池供應受限，電動卡車Semi在明年底前都無法擴大產量，但他並未說明擴大產量所指的確切數字。

特斯拉早在2017年前就發表首款商用電動卡車Semi，原定2019年開始交車，但因為零件短缺等各種生產問題導致時程延宕，直到去年12月才交付第一批卡車，這是2020年初以來特斯拉交付給客戶的首款新車型。

Semi雖然是特斯拉的利基產品，但馬斯克表示，Semi在特斯拉加速能源轉型的過程中扮演重要角色，因為與一般汽車相比，重型卡車堪稱排碳大戶。

馬斯克13日在德州奧斯丁一場能源研討會上發表上述消息，並藉機呼籲美國大型能源公司擴大發電投資。隨著愈來愈多駕駛擁抱電動車，他預期2045年前美國電力需求將增加2倍。

馬斯克表示，未來將非比以往，未來的電力需求龐大，竭盡所能也只是勉強跟上需求成長。

特斯拉的目標是在2030年前讓電動車年銷量達2,000萬輛，相較於去年的130萬輛。