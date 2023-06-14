殼牌股價14日盤中每股上漲1.6％報27.6歐元創三周新高，連漲兩天。

殼牌去年獲利創新高而加碼回饋股東，其強調為此增加數十億美元支出。

為了把第二季股息配發增加15％，殼牌將把配息規模提高至相當於營運現金流30％到40％之間。其過去在配發股息和買回規模上，通常占營運現金流比率在20％到30％區間。

RBC資本市場分析師波卡塔利亞（Biraj Borkhataria）說，殼牌增加股息配發的規模較預期更為適中，可能反映其新管理團隊不想在上台之初做出過度承諾。

RBC原先預期其股息配發會增加20％。

在削減資本支出規模上，殼牌2024年和2025年將減少至220億到250億美元之間。其先原預期今年支出在230億到270億美元之間。

另外，其將在下半年買回規模至少50億美元的自家股票。

殼牌表示未來會在確保能源供應上繼續投資，並擴大其在石油產業上游的地位，透過穩定的液化天然氣與石油等產量，和縮減獲利能力不高的業務等方式，在2030年前強化其現金流。

今年1月初正式成為執行長的沙旺（Wael Sawan）表示將投資那些有最高報酬而能強化公司財務體質的經營模式。

殼牌為發展低碳能源解決方案，正計劃在2023年到2025之間，投資約100億到150億美元，項目包括生質燃料、氫、電動車充電、和碳捕集與封存（CCS）。尤其氫和CCS有強勁而可觀的獲利前景。

沙旺強調必須創造有獲利能力的經營模式，才能把全球能源系體的去碳化規模擴大至能帶來實質影響。