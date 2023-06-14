民進黨14日邀財信傳媒集團董事長謝金河以「從國際經濟局勢看投資台灣新契機」進行報告。他說，台灣在軍工、航太、資安、新能源等領域蓬勃發展，為產業帶來龐大金額的訂單，打造出台灣的亮點產業。對未來趨勢影響較大的是友岸外包，將供應鏈設在友善國家。

民進黨主席暨總統參選人賴清德也表示，台灣努力加入「友岸供應鏈」，未來將持續用民主治理的模式鞏固民主大聯盟。

民進黨中執會今（14）日邀請財信傳媒集團董事長謝金河以「從國際經濟局勢看投資台灣新契機」為題進行專案報告，民進黨發言人張志豪會後轉述民進黨主席賴清德裁示，謝金河用經濟指數說明了，印太局勢數十年來的複雜變化，也點出了台灣應該要走的方向。

據轉述，謝金河表示，目前對未來趨勢影響較大的是「友岸外包」（friend-shoring），要將供應鏈設置在友善國家，並持續提升台灣的國際影響力，坊間很多似是而非的言論，像馬前總統最喜歡說「兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好」，他要告訴大家，兩岸關係很好時，台灣經濟也從來沒好過，反倒這3年，台灣經濟基礎非常好，台股創歷史高點。

賴清德聽取報告後表示，感謝謝金河用經濟指數說明印太局勢數十年來的複雜變化，並點出台灣應該要走的方向，2016年起在蔡英文總統領導下，台灣重新走在民主的道路上邁向世界，總體經濟表現穩健，也強化各項韌性應對國際風險，也因為政府的施政方向正確，台灣在軍工、航太、資安、新能源等領域蓬勃發展，為產業帶來龐大金額的訂單，打造出台灣的亮點產業。

賴清德指出，美中對抗仍在持續，加上俄烏戰爭、地緣政治變化推波助瀾，兩種意識形態的對撞，已對世界造成劇烈的影響。對台灣而言，能否維持現狀和保有民主自由的生活方式，將取決於我們如何在民主與專制之間做出正確的選擇。

賴清德說，台灣身處印太第一島鏈的關鍵位置，面對威權主義的擴張、中國文攻武嚇和經濟降溫的外在風險之下，我們努力調整經貿體質，加入友岸供應鏈，移轉生產基地到更具潛力、更友好的新南向國家，也逐漸收穫成果。未來，我們會持續走對的路線，用民主治理的模式，壯大民主台灣，鞏固民主大聯盟。