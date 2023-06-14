日前一名駕駛，因在台88快速道路路肩排隊等下交流道，遭到「熱心民眾」檢舉開單，遭警方開罰4000元，消息一出引發民怨，隔天駕駛們都在主幹線上排隊，導致車流回堵5公里，警方事後承諾將會撤銷罰單，並派員操作號誌，舒緩車流。

台88鳳山出口因車流量大，駕駛們都習慣在路肩排隊下交流道，一輛白色小貨車卻因此被檢舉，遭警方裁罰4000元，氣得車主在臉書社團「高雄 五甲大小事」發文抱怨，引發民怨，網友痛批道路設計有問題，責任卻推給駕駛人，且明明跑馬燈寫著靠右排隊，根本「把人民當提款機」，甚至有人貼出警車同樣也在路肩排隊的照片，詢問「這是知法犯法嗎」。

新聞曝光後，13日就有車主貼出行車紀錄器，只見影片中，每位駕駛都守法，改在主幹線排隊下交流道，沒有車輛行駛路肩，卻也因此造成車流回堵長達5公里，駕駛也諷刺「大家一起來塞」。

高雄市交大、鳳山分局與市府交通局研議後，表示將會撤銷該張罰單，由於如今台88車流量已非往日可比，但又無法進行拓寬工程，因此未來將派員在匝道口人力操控號誌，舒緩車流量。