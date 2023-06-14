吳宇舒（左）與朱凱翔愛情長跑8年，在2013年結婚。（資料照片）

資深媒體人、名嘴朱凱翔近日深陷性騷風波，12日被雲林縣議員陳芳盈控訴性騷擾，今（14日）又被新北美女議員陳乃瑜指控「差點被性侵」。朱凱翔懷孕近8個月的妻子，同時也是東森新聞主播的吳宇舒近2日都沒有發表任何言論，但已悄悄設定臉書留言功能，只讓好友留言。本來都正常上班的她，今晚間6、7點的播報時段，卻罕見請假，改由其他主播代班。

雲林縣議員陳芳盈日前在臉書控訴，去年被C名嘴性騷擾「可以和妳打砲嗎」，朱凱翔為此公開道歉，但表示無法記起1年多前是否說過被指控的那些話語，「雖不確定是什麼環節，但讓陳議員感受如此，我道歉」，而他也宣布他的直播節目《誰來早餐》暫停播出。

此外，新北美女議員陳乃瑜今也爆料差點在車上被C名嘴性侵，朱凱翔為此發文澄清「在計程車上，根本沒有你說的情節」，並表示2人最後一次交集為他與吳宇舒的婚宴前夕，在台北市議會走廊上碰面。朱凱翔說：「我做錯的事，我會檢討反省。但是沒有的事，就是沒有，不會因為風向怎麼吹，或是人事已非，就完全走樣，請陳議員勿胡亂指控」。