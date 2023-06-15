資深媒體人、名嘴朱凱翔近日深陷性騷擾「＃MeToo」風波，12日被雲林縣議員陳芳盈控訴性騷擾，今（14日）又被新北美女議員陳乃瑜指控「差點被性侵」。前主播朱琦郁今出席三立《全明星辯論會》，被問到是否認識朱凱翔，她表示2人沒有共事過，私下也不熟悉，但有從其他同業口中得知朱凱翔的為人。

朱琦郁說，「我有從新聞方面認識他，沒有跟他待過同一電視台，我聽大家說他是很幽默風趣的主管」，並表示不曾私下遇過朱凱翔。

朱凱翔與妻子、東森新聞主播的吳宇舒愛情長跑多年，在2013年結婚。今年3月，吳宇舒在社群分享超音波照片，分享懷孕5個月的喜訊。懷孕近8個月的她，面對朱凱翔近日風波，她雖沒有發表任何言論，但已悄悄設定臉書留言功能，不讓網友們留言。一向敬業的她，原本都照常播報新聞，今晚6、7點的播報時段，卻罕見請假，改由其他主播代班。

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