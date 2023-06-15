台北市新北投溫泉特區從日據時期發展至今超過百年歷史，為北市公園綠地植被最茂密的地區，現階段老城區老公寓林立，完全沒有新建地，玖原和美難得整合大基地雙街廓，更有交通、教育、生活機能等三大優勢，成為不少台商回流為二代置產首選，希望透過投資房地產，為下一代提供更好的居住環境。除了新舊傳承，更看重未來房地產發展優勢。

業者表示，近年來中美貿易戰不斷，台灣經濟發展相對穩定，吸引眾多台商回流投資。在這股回流潮中，北投士林科學園區開發最受矚目，房價漲幅也最為驚人，每坪成交價攀上110萬高峰。在北士科效應帶動下，周邊房地產也跟著水漲船高，預計完工後，就業人口紅利效應，帶動房價推升潛力可期。尤其以僅有3個捷運站距離的新北投地區，現階段房價仍未突破百萬，位處相對低檔，堪稱為蒙塵珍珠，等待風華再現的時刻。

新北投擁有離塵不離城的特殊生活氛圍。(圖/業者提供)

房地產業直言，新北投的觀光資源豐富，除了具有歷史背景的溫泉文化，綠覆率高環境更是清幽，全區低密度的開發，放心、放慢的生活氛圍在此沉澱。在特殊條件及穩定的需求下，價格趨於穩定的發展。

此外，該區擁有便捷的交通網絡，包括捷運北投站、新北投站雙捷運，搭捷運到台北市101大樓僅需37分鐘，到淡水老街也僅需16分鐘；另外還有快速道路10分鐘連接高速公路、20分鐘直達台北市中心。整體交通可謂「南來北往、四通八達」，加速未來增值效益。

就近的薇閣中學，擁有優良的師資及教學環境。(圖/業者提供)

「古有孟母三遷，今有擇校而居！」不少望子成龍、望女成鳳的父母，為了能夠讓兒女贏在起跑點，在優良的師資及高品質的學習環境下成長，會積極挑選評價良好、具有競爭力的明星學區超前部屬。

新北投擁有優質的教育資源，在地明星學區的文化國小是最早推動雙語實驗教育的學校，年年都是板上有名的額滿學校，許多家長擠破頭提前遷籍才能搶下一席。私立薇閣中學更是號稱「醫科搖籃」的私立名校，2022年錄取台大、陽明、成大醫學生超過34名，與建中、北一女等第一志願學校相比毫不遜色。足證新北投地區已建立起從幼兒園到高中完整的「精英教育」體系，吸引許多家長遷入。

回歸生活，光明路商圈提供完整的生活機能。(圖/業者提供)

新北投地區也擁有傳統市場、家樂福等完善的生活機能，更因位於台北市陽明山特區山腳下，綠地茂密大型公園林立、環境優美，居民能夠享受到自然的氛圍和休閒活動的樂趣。

根據統計，台北市北投區，為公園綠地植被覆蓋率最高的地方，這處老城區已經沒有新的建地，平均屋齡更是超過40年以上，加上這裡擁有豐富的觀光溫泉資源，吸引了大量的遊客和投資者。未來，隨著觀光產業的發展，新北投地區的潛力將無窮。附近房仲表示，不少在地台商在大陸拚博多年後，逐漸將重心移轉回台，新北投因三大優勢成為購屋首選。