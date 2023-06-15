臺企銀管顧二代創新節目《台灣新世代》，邀請台灣經濟研究院副院長林欣吾、微股力創辦人劉韋男，分享AI效應及對國際的影響，再說明台灣目前的發展態勢、政府如何布局以及目前在規範上有何隱憂與限制。

高盛集團在今3月發布AI對經濟增長的潛在影響報告，指出ChatGPT等生成式AI將持續發展，預計全球將會淘汰多達3億個工作崗位，震驚世界的同時，也明白AI時代已經來臨。

台經院副院長林欣吾說，輝達執行長黃仁勳宣布以教育模式配合業界需求，挹注243億資金成立台灣研發中心；台灣為了跟上國際趨勢，經濟部也將在5年內補助67億推行AI千人大學，讓產業與學界整合成實用生產鏈；未來半導體學院將持續培養AI人才。

台灣以教育模式配合業界需求，經濟部在5年內補助67億推行AI千人大學，讓產業與學界整合，未來半導體學院將持續培養AI人才。(圖:中時新聞網)

「不只硬體方面，台灣在軟體方面正逐漸被看重。」微股力創辦人劉韋男說。過去10年政府鑽研硬體臻至完善，目前也逐漸看重軟體層面，隨著坊間補習班林立，發現不少家長前瞻趨勢，讓小孩儘早接觸程式設計，以清晰的邏輯與機械溝通，並讓機器理解需求給出解決方案，程式語言的重要性開始深植人心。

綜觀前述，台灣無論是學界、產業與社會都積極關注AI發展，人工智能無庸置疑將成為未來必修課，但目前也面臨法規不足而發展受限的問題，尤其是在金融領域面臨考驗。

林欣吾以3道原則結合AI，強調內部流程必須注重現有法規、AI導入可縮減常態性人力、要更重視個資的保護。「目前行政院有一個小組在探討金融與AI發展。」他說，相信未來政府會投注心力來完善法規，看好以AI協助完善金融業的內部控制與內部稽核，前景一片光明。

此外，2013年開始風行的FinTech獨角獸企業體發展，劉韋男與林欣吾皆不看好。他們認為台灣市場規模不夠大，加上規範不清楚，發展受限，而且不是面對國際市場，而是限縮於台灣市場，在沒有政府的支持下，發展相當艱辛。

劉韋男與林欣吾皆不看好台灣FinTech的獨角獸企業體發展，認為台灣市場規模不夠大，且在沒有政府的支持下，發展相當艱辛。(圖:中時新聞網)

至於AI與網路詐騙橫行的問題，林欣吾表示，廣告詐騙已經是老模式，他認為不管哪種時代，都會有推陳出新的詐騙模式，所以人人都要有媒體識讀的能力，現在政府強調網路實名制，努力減少網路詐騙與假人頭的情況。

另外，劉韋男指出，微股力是以「私域投資社群」的信任感為根基，由5-10人的朋友集結，中間審核、教學、理財導師及律師事務所層層把關，能提供用戶正確的理財資訊。他強調，AI目前不是給予投資建議的角色，這在金融法規上會有問題，所以傾向讓AI成為理財助手，提醒用戶個股風險性，並在不同投資組合中給予提示。

劉韋男指出，微股力是以「私域投資社群」的信任感為根基，中間審核、教學、理財導師及律師事務所層層把關，能給用戶正確的理財資訊。(圖:中時新聞網)

AI作為國際趨勢不容小覷，台灣在資金挹注下進行產學合作，將AI硬體技術推向國際，同時也讓大眾明白軟體層面的重要性。劉韋男與林欣吾相信政府未來會完善法規，讓AI在金融層面與著作權的多元發展下突破枷鎖，開創新時代的榮景。