台積電股東會上，董事長劉德音透露了對美國廠管理上的挑戰，也表示目前謹慎評估在歐洲建廠的可能。是什麼樣的問題，讓科技技術領先的台積電，在美國建廠進度卻面臨延後壓力？

面對異國管理的「美國結」，台積電何時能順利度過學習曲線？

6月6日台積電股東會，董事長劉德音被問起美國廠在員工管理上的挑戰，坦言自家公司在太平洋彼岸的管理文化，還有改善空間，「（美國廠管理）這個東西，大家都在學習……。」

原先預計明年量產的台積電美國廠，目前進展卻被市場普遍認為落後。供應鏈人士透露，該廠仍停留在準備階段，不僅已採購進場的機台設備，未能投入實際運作，「值班的人力也不足，台積甚至還情商供應商，幫忙在周末輪班。」

從台積電去年12月舉辦美國廠典禮算起，如今已過了近半年時間，以賽亞調研副總經理陳逸萍指出，假如進度持續落後，該公司預估2024年投產的產能目標可能有變化，「也許……規模（指產量）也不會這麼大。」

審查進展落後〉

恐影響明年產能目標

彙整內外部訊息，目前台積電美國廠，有兩大挑戰待解：首先，是廠區審查的進展，其次，是人才。其中，特別是後者，台積電原本計畫在美國招募四千五百名當地員工，但現在卻面臨美國員工對工作內容的不適應，導致招募進度落後。

在美國職場社群平台Glassdoor，多位曾任職台積電美國廠的美籍人士，陸續抱怨管理層不尊重美國員工、不願意採納員工建議，甚至提到「如果是台裔美籍員工會受到忌妒，因為拿到更多錢」等內部衝突。讓台積電美國廠管理的問題，迅速放大。

這些抱怨最嚴重的問題，當屬台籍與美籍員工的摩擦。

「我聽到的，是美國工程師，待遇比台灣好，而且這當中是有一段差距的。」光電科技工業協進會特約顧問柴煥欣指出，美國工程師的薪資較高、不用值夜班，甚至是不願意聽從台籍主管的命令，在在深化台美員工之間的心結。

只是，面對必須24小時不間斷運作的晶圓廠，劉德音在股東會講得很清楚：「不願意值班的人，就不要來參加這個產業！」這番強硬談話的背後，微驅科技總經理吳金榮指出，台積電近年也在嘗試新的管理模式，例如讓員工「做4休3」、即連上4天班後連休3天，與一周工作時數不超過60個小時。

「美國人自由慣了，」吳金榮這句點評，點出美國職場文化與台灣的差異，他觀察在美國的就業市場裡，人們更樂於投入工時彈性、公司文化自由的軟體業，而屬於製造業、講究紀律的台積電，要招募員工本來就不易，「台積電只能慢慢培養。」