6月份即將有近30檔ETF陸續除息，想要參與配息的投資人手腳要快，其中債券ETF的年化配息率普遍約2%~5%，台股及跨國投資ETF則甚至有預估年化配息率超過10%的標的，其中尤其以復華富時不動產(00712)備受矚目，每一張的買進價格不用新臺幣1萬元，便可無負擔享有高配息商品。

資料來源：CMoney，2023/6/13。註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷最近一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

復華富時不動產(00712)經理人吳忠成指出，6月配息金額一公告，存股族無不張大眼睛尋找適合的產品，許多包租公、包租婆也想搶進，改當股市房東，尤其00712目前股價不到10元，無需百萬、千萬資金就能當房東、收高租！

據了解，00712為季配息ETF，過去五年平均實際配息率達7.60%，今年第一季更高達10.95%。此次將於6月20日除息，6月19日前持有或買進者，即可於7月14日領取此次配息，轉身成為股市房東。

(表/中時新聞網整理)

事實上，由於00712相對穩定的配息政策，讓它擁有不少存股族的基本盤。證交所ETF定期定額交易戶數統計，今年1~4月，00712均位居前20大。尤其6月配息公告後，00712更是人氣直升，玩股網資料顯示，原型ETF成交量排行榜， 00712近5日成交均量35,000多張，排行第二名，僅次00878，超車0056、00713等人氣ETF，顯示00712交投十分熱絡。

資料來源：玩股網，資料日期：2023/06/09

目前台灣有3檔REITs ETF，00712是屬於抵押權型，群益道瓊美國地產(00714)、富邦入息REITs+(00908)則是權益型。其中，以00712規模最大、受益人數最多、最便宜，配息率也最高，這也是00712吸引包租公、包租婆的原因，都是投資不動產，不用百萬、千萬資金，就能有5%以上的年化配息，而且流動性高，交易熱絡，不用擔心房子賣不掉。

資料來源：集保、投信官網，資料日期：2023/06/09

由於美國聯準會升息循環近尾聲，預期今年第2季有機會結束升息，最快第4季可能開始降息，升息結束前後，有利與銀行業務相近的抵押權型REITs股價表現。根據過去升息經驗，美國公債殖利率會領先升息循環終點3至6個月，提前見頂，之後債券殖利率與利率波動度會明顯下降，升息循環終點前3個月左右，會是很好的中長線進場點。以下表來看，升息循環終點前3個月，起算6個月，富時美國抵押權型REITs指數總報酬，平均可達12%。因此，現階段是布局REITs的良機，可以藉由ETF參與海外不動產投資。

資料來源：利率波動度指數採用MOVE Index美國公債利率波動度指數 ; 抵押權型REITs績效計算使用富時美國抵押權型REITs總報酬指數。資料日期：2012/09/29 - 2022/10/31

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。