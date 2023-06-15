交通便捷、商圈多元的高雄市三民區不僅在地買盤熱絡，更是最受外來客青睞的房市購屋熱區，看好三民區強勁的置產需求，遠雄集團推出擁地段好、綠地第一排、自然系建築3大優勢的指標案「遠雄琢蘊」，住戶享有豪宅生活感，甫公開便吸引企業主、金融、醫療等消費族群眼光。

遠雄房地產行銷經理林克明說，「遠雄琢蘊」具有極高的保值性，已購客中有超過9成都是買來自住或是退休換屋使用，在一般住宅建案相當罕見，建築的獨特性深受消費者青睞。

此外，隨著居住需求改變，國人越發嚮往鄰木而居，不過若要住在公園景觀第一排，恐要百坪以上豪宅，礙於預算有限的民眾只能退而求其次，選在公園首排之後的建案，但生活不應委屈自己。以「遠雄琢蘊」為例，基地位處三民區平等路、延慶街口，為區域鬧中取靜之地，正面科工館第一排，不僅享有18公頃一望無際的綠海，四面臨路的街廓規劃也讓樓高達30樓的「遠雄琢蘊」雙塔成為當地獨特地標。

林克明表示，「遠雄琢蘊」高樓層景觀有著不可取代性，20樓以上的樓層，四面皆有好景觀，能夠遠眺壽山、柴山、高雄港、愛河等風景，也因附近多為透天等低樓層建築，環景不會受到高大建築阻礙視野。

「遠雄琢蘊」在社區內種植400多棵樹木，巧妙結合科工館綠意，讓住戶感受森林氣息。（圖/遠雄提供）

此外，「遠雄琢蘊」基地面積達2,155坪，建蔽率僅32%，社區種植400多棵植被，巧妙融合科工館綠意，讓住戶可以體驗行走在森林中的氛圍。林克明說，為了讓建築與森林完美融合，設計環繞社區的空中步道，住戶可以自在地穿梭其中，感受負離子與芬多精在空氣中流動。

後疫情時代，消費者對安全與健康建材品質要求越來越高，「遠雄琢蘊」在每戶都配有全熱交換器，能夠在不開窗的情況下引進新鮮空氣，改善室內空氣品質；也配有隔音佳的「YKK氣密窗」以及隔熱效果優異的「Low-E玻璃」，不只如此，遠雄建設為抵抗地震，導入taylor devices制震阻尼器，讓住戶在各方面可以住的安心、舒適。

建築美學部分，「遠雄琢蘊」邀請到建築大師蘇喻哲、孫培強操刀，建築理念以不打擾周圍寧靜為主軸，強調自然是本質，打造「遠雄琢藴」白系雙塔式的建物，透過陽光映射讓建築物彷彿神隱於大自然，並與環境完美融和在一體。

「遠雄琢蘊」提供的公設種類多元包含健身房、游泳水道、電影院等等，圖為公設咖啡廳。（圖/遠雄提供）

在公設方面，除了一般常見的健身房、游泳水道之外，「遠雄琢蘊」還規劃工藝古典大廳、旋轉樹屋閱讀空間、電影院和咖啡廳等等，大面積的社區及多元化的公設，宛如置身小型城鎮。

此外，遠雄推出領先業界的保固，自交屋起住戶可享有防水保固5年、地壁磚保固5年以及主結構保固25年的三重保障。「遠雄琢蘊」共有322戶，目前已成交200戶，全案分A、B兩棟，兩棟棟距寬超過20米，房型規劃44至53坪3房、58至64坪4房，興建地上30層及地下3層的雙塔建築，預計2026年完工。

遠雄琢蘊

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