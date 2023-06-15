加州舊金山以南的蒙特瑞灣（Monterey Bay）11日突然出現30尾殺人鯨群游，牠們跳入水中、用尾鰭拍打水面超過8小時，專家表示，這麼大批的殺人鯨聚集一起這麼久相當「不尋常」，可能是在慶祝剛吃完大餐。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、加州地方電視台「KSBW」報導，加州蒙特瑞灣11日突然出現約30尾殺人鯨，牠們躍起再跳入海中，用尾鰭拍打浪花，用噴氣孔噴水，畫面相當震撼，也令海洋學家相當驚喜，這群虎鯨一共在蒙特瑞灣待了超過8小時。

加州蒙特瑞灣（Monterey Bay）11日突然出現30尾殺人鯨群游8小時。

蒙特瑞灣鯨魚觀察組織（Monterey Bay Whale Watch）的達爾頓（Pualani Dalton）說，這是一輩子難得一見的畫面，因為很少看見這麼大群的虎鯨一起行動，虎鯨通常是4到6頭為一組行動，周日蒙特瑞灣的虎鯨有好幾組，大概約有11個虎鯨家族一起行動。

蒙特瑞灣鯨魚觀察組織的海洋生物學家布萊克（Nancy Black）說，周日的表演是她這輩子見過最棒的虎鯨秀，相當特別的是，這群虎鯨同樂超過8小時。

Whale of a time: pod of 30 orcas bring killer moves to a California bay https://t.co/XmzJdQgsxJ — Guardian US (@GuardianUS) June 14, 2023

她描述，這群殺人鯨就像在公園裡玩耍的小孩，「他們相當興奮，和其他小孩一起玩，甚至可能更活躍，小的就像一群小狗一樣翻滾扭打」。

不過虎鯨寶寶其實並不小隻，出生時能重達180公斤，布萊克說，虎鯨是母系社會，家族行動時通常由母親或祖母帶領，牠們合作捕獵，彼此分擔飼養、教育寶寶的責任。

雖然虎鯨能透過水下發聲彼此溝通，不過布萊克說，牠們的聲音最多只能傳播約15公里遠，虎鯨的棲息地遍及加州至加拿大，因此她不知道這群虎鯨究竟是如何溝通，決定「一起出去玩」。

報導指出，每年4到5月，虎鯨群會到蒙特瑞灣獵捕灰鯨幼崽，灰鯨幼崽的體型比平常牠們獵捕的海獅、海豹要大得多，布萊克說，虎鯨群會「暴吃」灰鯨幼崽一頓，因此周日的「嬉鬧慶祝」可能是因為牠們吃飽了。

布萊克也透過尾巴記號辨識出當天參加慶祝的虎鯨，其中一頭是叫作艾瑪（Emma）的雌虎鯨，她說艾瑪相當出名，一般殺人鯨要花費2小時獵殺一尾灰鯨寶寶，但艾瑪的家族15分鐘就搞定。她說艾瑪周日帶著女兒露易絲（Louise）一起行動。