大陸理想汽車執行長（CEO）李想坦言，2022年第三季，華為問界M7的發布和操盤，直接把理想ONE打殘了，「我們從來沒遇到過這麼強的對手，很長一段時間我們毫無還手之力。」事實上，「HUAWEI問界」是由美國電動車零件製造商賽力斯（Seres）製造，但在宣傳文案使用「HUAWEI問界」，讓外界誤以為華為跨入電動車產業。

一財網報導，李想在微博上發文表示，HW（華為）的超強能力直接讓理想ONE的銷售崩盤、提前停產，一個季度就虧損人民幣十幾億元，團隊都被打殘了，更造成大量奮鬥在一線的產品專家離職。

李想說，在2022年9月底的雁棲湖戰略會上達成一個重要的共識，全面學習HW，學習最先進的企業，且儘快升級為矩陣型組織，在產品研發、銷售服務、供應製造、組織財經等方面遇到的痛不欲生的問題，人家十幾年前就解決了，甚至二十年前就解決了。

問界M7是華為與賽力斯聯合打造的問界品牌推出的第二款車型，於去年7月份推出，車型售價為31.98~37.98萬元（人民幣）。問界M7的定位與理想ONE同級，但起售價格低了3萬元，這讓其在此一市場具備了性價比優勢。

公開數據顯示，問界M7在2022年9月的單月銷量達4746輛，隨後在10月突破月銷量5000輛。而在問界M7推出後，理想ONE銷量大幅度下降，2022年8月份理想ONE一共交付了4571輛汽車，下降一半左右。

不過，隨著理想ONE產品升級換代和市場競爭加劇，問界M7在2023年銷量開始下降，月銷量在1000輛上下。而理想L8銷量在去年12月達到最高銷量1.0萬輛。今年一季度，理想L8累計銷量達到2.1萬輛。目前，理想汽車推出三款產品，已經連續多月蟬聯造車新勢力冠軍，遠超其他品牌。

事實上「HUAWEI問界」是由賽力斯公司製造，只是其中的電池系統（電池模組）、電驅系統（功率半導體）、電控系統及智慧座艙是華為生產，兩家公司在2月還簽署業務深化合作協定，成立聯合創新中心，據協議內容，雙方聯合業務目標是在2026年實現100萬輛的產銷規模，而且將於2023年年內發布基於全新平台設計生產的首款旗艦車型。

今年3月初，問界的官方公眾號連同所有官方傳播頁面，都將傳播內容替換為「HUAWEI問界」，而在3月23日的華為春季旗艦新品發布會上，華為常務董事、智慧汽車解決方案BU CEO余承東也直接使用「華為問界」這樣的表述。

任正非曾強調不能使用「華為問界」，而華為表示，為了避免問界被外界錯誤地理解為「華為造車」，公司內部發布了《關於華為不造車的決議》，問界生態汽車商業模式、合作策略不會改變。