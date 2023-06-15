共軍一架殲-16戰機上月在南海上空攔截美軍RC-135偵察機，從機鼻橫向直切過去。沒想到12日RC-135又從日本的沖繩基地起飛，抵近距離中國大陸領海基線偵查，甚至最近的距離只有30海浬，解放軍也警告驅離。對此，前立委蔡正元14日就表示「RC-135這樣沒事幹就來有兩個含義，一個是挑釁，一個是偵查」，引發討論。

蔡正元14日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「對於RC-135這樣沒事幹就來有兩個含義，政治上的含義就是，上次你趕我走，這次我又來了，我就故意要來一下，就是美國認定，『這裡是我可以隨時來隨時去的，看你這次解放軍怎麼辦』，第一個就是挑釁，這是他要做的工作」。

蔡正元更指出，第二個就是偵查，「你在長江口有很多造船廠啊，不是在做福建艦嗎？還在很多正在趕工的艦，通通都在長江口，美國來看一看，因為在RC-135上的電子偵察設備，幾乎在附近所有的無線電波的任何波段RC-135都查得清楚，所以它就會來，這也是它為什麼每一個月裡面，超過50趟的偵查行動，來有雙重目的，基本上就是這樣」。