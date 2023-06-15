國防部近日推出新版《全民國防應變手冊》，其中新增「敵我識別」篇章，引起諸多爭議，最大的問題在描述中共軍迷彩服的內容不正確，因為共軍迷彩服已經改版，且卡通化的圖示也不易與實物對照辨認。媒體人謝寒冰14日在《盧秀芳辣晚報》節目直批，人民只有一種狀況會用到軍服辨識：就是解放軍已經打到家門口了。但人民沒有義務作戰，國防部應參考烏克蘭，告訴人民安全位置，解決水、食物、醫療等實際需求。

謝寒冰質疑，他們做這些圖的時候，到底有沒有想過，你做這些圖，人民什麼時候會用到？人民只有一種狀況會用到：就是解放軍已經打到你家門口了，你才會用到！那請問一下，那個時候他辨不辨識得出來，有什麼關係嗎？辨識出來跟辨識不出來的差別是什麼？

「根本就沒有差別啊！看到的時候基本上就跑了嘛！」謝寒冰表示，難道還去辨認哪個軍階？「小兵？這個遜掉了！上尉？尊敬一下，是這樣嗎？」辨識這個東西到底要幹什麼？而且連人家的「荒漠作戰服」都拿來了，請問一下台灣是荒漠嗎？解放軍會穿那個衣服來台灣打仗嗎？

謝寒冰直言，國防部在做這個手冊的時候，基本上完全沒有用腦，因為他們去年被人家罵過一次了。去年只有現在一半的量，去年被罵，所以他今年給你做一個加強版，整個就做成很厚一本，這樣你服氣，你怕了吧？問題是沒有用！塞一堆垃圾資訊在裡頭，請問意義到底是什麼？

「其實這個國防手冊，你要告訴民眾的是什麼？」謝寒冰強調，一旦發生戰爭的時候，你怎麼保命？這才是最重要的！不需要去辨識對方，我們不是軍人，不是軍人本來就不需要去交戰，也不用去管對方什麼軍階。國防部應該要告訴民眾的就是，一旦發生戰爭了，哪裡是安全的位置？哪裡可以得到水、食物跟醫療？這些東西就夠了，其他都不需要，平民百姓沒有義務作戰。連這個觀念都沒有的話，這些手冊根本就白做了。

謝寒冰指出，國軍真的打過仗嗎？現存的國軍全部都沒打過仗，所以如果真的要編這個國防手冊。國際戰略專家賴岳謙老師講得很好，應該派人去烏克蘭觀摩，現場實地看人家是怎麼應變戰爭的，那是最實在的，人家就會告訴你實際需求是什麼。「真的覺得國防部不要浪費公帑！」