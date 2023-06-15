美國國務卿布林肯確定於本月18、19日造訪北京，前駐紐西蘭代表介文汲昨（14）日分析，外交談判前有各種細膩處理，現在大陸已經佔先天優勢了

在昨日傍晚布林肯訪陸的消息被證實前，介文汲於中天《頭條開講》表示，大家一直在談布林肯訪陸的議程安排，但在任何正式談判前還有「pre-negotiation」，就是談判前的談判，是雙方的工作階層在談的。

介文汲提到，第一個就是討論雙方要談什麼，議程很重要，不可能一張空白支票，讓對方無限制地發揮，「比方說你哪五個議題、我哪五個議題，你感不感興趣？如果接受的話，我就會非常認真地跟你談。」

「另外一個叫頭期款，就是說，你還沒有來之前，你要做什麼？」介文汲指出，有時會使出這一招，例如要求布林肯到訪前得先做某件事，如果不做就免談，屬於強勢談判，另外還有「deliverable」（可交付成果），「就是我們各能夠得到什麼？雖然還沒有談，可是我們到時候怎麼樣來處理，各自對內或對外都可以宣告勝利的，那一些項目是什麼？我們各自盤點出來。」

介文汲強調，很多東西都是在事前都要談好的，不可能到雙方見了面才談，但「求人」的一定是屬於弱勢，由於是布林肯比較希望造訪，所以大陸在談判上已經佔了先天優勢，「我可以不見你，如果不能答應的話，等你們想清楚再來。」