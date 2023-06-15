讓座問題始終無解，世界各地相關紛爭層出不窮。近日大陸一名70歲老翁搭公車，強逼男大生讓座，還打了對方4個巴掌，未料下秒心臟病發暴斃，兒子認為原因出在學生和爸爸吵架，提告求償50萬人民幣(約214萬台幣)，卻遭法官打臉。

綜合陸媒報導，事件發生於2014年河南鄭州，這名老翁當天與友人喝完酒後，搭公車準備返家，上車後發現沒有座位，便要求男大生起身讓位，大聲喝斥「沒看到你旁邊有老年人嗎？怎麼不會主動讓座」，但男大生因準備考試，熬夜後體力不支，身體不舒服，拒絕讓位，竟遭老翁狠打4巴掌。

老翁甩學生4巴掌逼讓位，卻心臟病發猝死。(圖／翻攝網易)

男大生雖憤怒，但仍忍住沒還手，雙方爭吵後男大生先行下車，未料下秒老翁在車上心臟病發，急救無效後死亡，事後醫院判定死因為酗酒導致心臟病發。

老翁兒子認為，爸爸是因與男大生爭吵才會心臟病發，提告並求償50萬人民幣，但法院審理後，指出老翁無理動手在先，男大生並未還手，也未打算刺激老翁，認為家屬訴求無理，判決敗訴定讞。不少大陸網友則稱：「判得好」、「老天有眼」、「報應來的也太快」、「好險小伙夠理智，沒有還手，不然還真洗不清」、「這是連老天爺都看不下去嗎」、「小伙應反過來求償，不然四巴掌被白打了」。