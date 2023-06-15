湖人球星詹姆斯（LeBron James）在季後賽失利之後傳出可能退役，詹姆斯本人表示：「我也不知道，我要再想想。」不過他的老友韋德（Dwyane Wade）相信詹姆斯還不會退役，在他看來，詹姆斯的狀態相當好，肯定擁有再戰一年的能量。

韋德在播客節目Club Shay Shay說：「你們講的是在球季最後一場打出40-10-9的那個傢伙？我只是要確定我們講的是同一個人，我完全沒被說服，我根本不相信。畢竟在賽後的那一刻有太多事，我很佩服湖人有辦法爬回來，我看了之後想著我絕對不相信。我知道球季結束時，他們會問這種問題，但我也知道，當詹姆斯離開一段時間，去墨西哥或是到法國南邊，在遊艇上度個假，他就會想通了，他會說好吧，皇帝要回來了。」

然而詹姆斯的行為未必是韋德能夠預料的，回憶起2014年在熱火和詹姆斯拆夥的時候，韋德表示他絕沒想到詹姆斯會回鍋騎士。「我們一起打了4年，我不認為他有可能回克里夫蘭。我還覺得我們可以續留熱火，我們只需要重組，直到我聽到外界的雜音，那裡面可能藏著一些事實，但我們從沒談過此事。」

韋德說：「等他告訴我的時候，我就像往常一樣沒有任何怨言，我不是個自私的人，雖然我偶然會有自私的行為，但我這個人不算自私。如果那就是他想要做的，我會支持他去做。我告訴他，如果你覺得那是對你和你的家人最好的決定，我會祝福你的。」