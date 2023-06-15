中國大陸近年不斷軍演，最近更傳出能搭載巨浪-3飛彈的解放軍096核潛艇2025年將下水，到時中美兩大強國在核子武器上將達到「核平衡」。國際戰略專家賴岳謙13日在《全球大視野》節目指出，094以至096核潛艦，美國抓不到，搭載射程1萬2000公里的巨浪3，美國任何城市都打得到。美國打不起核戰，若要打常規戰，前沿基地、航母作戰群會被源頭打擊，美國從來沒有跟同級的軍隊打過仗，對上解放軍一點把握都沒有。

賴岳謙表示，美國兵推用電腦計算，除了導彈還有另外兩種，一個是空中飛的，例如轟6-K，這美國可以計算你有幾架飛機，那就有可能攔截，但另一種水下的核潛艦，對美國來講就麻煩了，因為它只要一出港，不管在南海、東海或在大洋中的任何一個角落，長期地躲在那個地方，美國就沒有把握說能完全抓得到了，「中國大陸現在094核潛艦，美國抓不到它，傳說096已經快要出來了」。

「很有可能再過3年、2年，它就要服役了！」賴岳謙指出，美國也抓不到它，因為它可以走得更近、可以走得更遠、可以走得更深，絕對找不到它，且這個核潛艦可能會帶著巨浪2、巨浪3等彈頭，而巨浪3已經可以打到1萬2000公里，所以不管從哪一個方向射，不管繞過哪一個半球，一定可以打到美國任何一個戰略城市，紐約、華盛頓、舊金山、洛杉磯、芝加哥，全部都可以打得到。

賴岳謙提到，巨浪3有分彈頭，一枚導彈打出去可以分成三個或數個彈頭，不確定哪個彈頭才有核彈，美國計算完之後會說核戰打不起，因為雖然核彈頭數量懸殊，差10倍以上，但是如果沒有辦法在第一擊就完全消滅，接著就要開始計算打常規戰，但這部分美國人沒有把握，因為如果打常規戰，美國就必須把他的兵力，也就是海軍、空軍、陸軍往前壓，也就所謂的前沿基地，壓到中國大陸周邊。

賴岳謙強調，大陸的常規彈頭，包括東風系列的16、17、21等，全系列導彈都可以摧毀前沿基地，且雖然美國有10個航母戰鬥群，但往前壓到2500公里左右，幾乎就進入危險地帶了，再往大陸靠近，航母戰鬥群都會被摧毀，可是航母艦載機作戰半徑無法超過1000公里，2500公里就被擋住，他的艦載機等同毫無作用。

「這樣的情形下，美國怎麼跟解放軍打一場仗呢？」賴岳謙直言，這就是為什麼美國不敢跟中國大陸軍事較量的原因，如果使用日本、韓國、菲律賓、關島等軍事基地，就會直接遭到源頭打擊，所以基地的保存力很低，美國人自己也知道。最後就是空中直接較量的時候，美國心知肚明一件事，美國從二次大戰到今天，從來沒有跟同等量級的軍隊打過仗，所以他對解放軍一點把握都沒有。