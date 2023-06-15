30歲南韓正妹實況主企鵝妹(柳允進，Jinny)4月來台後，宣布從宜蘭出發，以逆時針徒步環島，風趣談吐跟直率不做作的性格，引起全台民眾高度關注，如今她的旅途進入尾聲，最近步行到屏東，晚間無預警下起傾盆大雨，沒想到，她居然在公園內做運動，充沛的體力讓鄉民讚嘆：「特種部隊來台夏訓嗎？」

企鵝妹昨(13)日晚間走到東港一座公園附近，突然下起雨，只好到屋簷下躲雨，期間不忘與粉絲互動，後來聊天室有人啟動「轉盤遊戲」，她必須依照觀眾的指令做出動作，於是很快地卸下全身裝備，找了一處空曠處，做了2個深蹲跟1個波比跳，由於此時她走了一整天的路，且周圍地面溼答答的，令鄉民十分佩服，將畫面截圖下來，轉發到PTT上，驚呼：「一打開直播，看到有特種部隊！」，隨即引起瘋狂討論。

企鵝妹夜間在公園做運動。(圖/企鵝妹 Twitch)

鄉民們熱議：「她真的蠻猛的，好佩服這種毅力」、「韓國基因>>鬼島」、「她可以挑戰兩棲蛙人」、「要台女這天氣走路環島，真的是天方夜譚」、「有海豹部隊就有企鵝部隊」、「真的第一次看到這種有姿色的女人，自己一人在蠻荒地的...有夠猛」、「誰能像她這樣行軍」、「雨中行軍」、「國軍需要的人才。」

事實上，在企鵝妹環島第13天，從桃園大溪走到新竹關西，約25公里的路程中，遇到不少突發狀況，包括一腳踩進泥土、手機噴飛到路邊、穩定器出現狀況等等，甚至後來天空飄起雨，不過她在直播中，依然保持開朗的笑容，繼續環島之旅，不俗的抗壓力讓網友大讚：「下雨還願意走25公里，毅力驚人」。