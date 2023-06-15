藝人蔡允潔去年聖誕節生下女兒「小福星」，休養一陣子後，近來活躍在各大節目，不時也會分享生活，她14日在粉專自曝迷糊糗事，表示快回到家，才發現沒拿製作單位發的薪水，首度半夜進攝影棚，但找到後旁邊有一個道具牌寫了2字，讓她尷尬不已。

蔡允潔表示前幾日去婆家吃飯，忘了拿包包出門，且衣服沒有口袋，於是拿著香腸、茶葉蛋跟手機，進入便攝影棚，工作人員隨即跟她討論工作，後來錄完影拿到薪水袋，隨手將它放在旁邊，沒想到離開時，完全忘記這回事，只帶著沒吃完的香腸跟手機，心情愉快地下班了。

蔡允潔在道具牌旁找到薪水。(圖/蔡允潔 FB)

結果蔡允潔吃完飯快回到家，才發現整袋薪水沒拿，只能再次去攝影棚，並拜託警衛通融，讓她入內找錢，驚覺黑漆漆一片，連陪同的老公也覺得可怕，好在最後順利找到了，沒想到裝有薪水的信封袋，放在寫上「加油」2字的道具牌旁邊，讓她無奈自嘲：「嗯！好！我知道了」，同時附上兩個哭臉表情符號。

蔡允潔勤於運動。(圖/蔡允潔 FB)

事實上，蔡允潔產後積極做運動，日前曬出一張穿著黑色運動內衣的辣照，寫下：「需要重新啟動」，坦言如果不勤勞一點，小孩越來越重，很可能沒有體力抱，後來她也如願以償，忘記拿錢的那日，身穿一襲灰白色長裙，身材明顯比先前瘦了不少，足見平時鍛鍊的成果以及滿滿的母愛。