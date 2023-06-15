綜藝天后小S(徐熙娣)說話風趣幽默，從《康熙來了》至《小姐不熙娣》皆深受觀眾喜愛，最近她在節目分享和姊妹淘去海外旅遊，結果她喝醉之後，跌倒撞到左眼皮處，隔早一照鏡子，才知大事不妙，後來老公許雅鈞看到也說：「妳跌那個位置真的很像家暴！」

小S表示在她出門前，老公許雅鈞已再三叮嚀不要受傷，沒想到玩得太嗨，喝醉的姊妹們陸續就寢後，她堅持留在客廳唱歌，結果一個重心不穩，眉角直接撞上桌角，當下迷迷糊糊的，只感到有點痛，隔天才發現左眼皮的皮膚整個翻開，而且腫了起來，到現在還留有縫疤。

小S表示出門之前許雅鈞已再三叮嚀，不要喝太多酒，因為醉了很容易跌倒受傷，想不到她仍犯了錯，後來她打電話告訴老公，許雅鈞要求拍照傳給他，小S心虛回應 :「其實還好啦」，卻避重就輕，唯獨不拍左眼，這份緊張情緒也延續到接下來的旅途，就連跟姊妹吃個火鍋，都在擔心「怎麼回去面對老公。」

後來回家一打開門，許雅鈞看到傷口，驚訝地說：「寶貝，妳怎麼好好地出去住變成這樣」，接著又氣又無奈地說：「寶貝妳可不可以不要再害我了，妳跌那個位置真的很像家暴」，讓她想到許雅鈞當年被指家暴一事，愧疚地說：「我真的覺得對我老公很抱歉。」

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