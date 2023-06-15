法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他將於16日會見美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），這是兩人一個月以來第二次會面。

路透社引述官員先前所言指稱，法國一直在爭取中國電動車巨擘比亞迪及美國特斯拉在該國設廠，一名消息人士告訴路透社，法國正與西班牙等其他歐洲聯盟（EU）國家競爭，西班牙也正與特斯拉協商。

據報導，馬斯克將於16日在巴黎參加法國最大科技展Vivatech峰會。馬克宏在造訪這場峰會時告訴記者：「我將帶著一項計畫前往（那場會議）。」

馬克宏表示：「我們將討論他（馬斯克）涉及的人工智慧（AI）、社群媒體及監管框架…然後我也將與他談論汽車、電池，以提升法國和歐洲的吸引力。」

媒體問及是否希望爭取到特斯拉在法國興建超級工廠，馬克宏回答說：「這取決於該公司在歐洲考慮的那些不同問題。因此我們將推銷法國作為投資地點。」（譯者：陳正健）1120615