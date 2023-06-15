氣象局發大雨特報。(圖/氣象局)

中央氣象局剛剛發布大雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今(15)日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨地區：臺南市、高雄市、屏東縣。

氣象資料指出，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。