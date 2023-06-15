路透社引述知情人士指稱，英國外交大臣柯維立下月可能造訪中國。中英兩國關係目前處於數十年來低點，雙方正尋求穩定彼此的動盪關係。

路透社引述知情人士表示，柯維立（James Cleverly）正在討論7月底前訪問中國的相關事宜，但此行尚未獲得證實。

英國外交部未立即對此作出評論。政治新聞網站Politico今天稍早曾報導，中國已正式邀請柯維立前往訪問。

路透社指出，柯維立造訪中國可能是試圖改善關係取得進展的跡象。（譯者：陳正健）1120615