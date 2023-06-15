屢有佳作的Apple TV+幾乎已經是幾乎無雷的影集品質保證，新上架的影集《擁擠的房間》（The Crowded Room）還未登場，就已經引發影迷熱切討論，主要原因除了小蜘蛛湯姆·荷蘭德身兼主演及本劇監製之一，也因為他在戲都還沒正式上架，就直接先丟出了一顆震撼彈，宣布他因為被角色榨乾，決定暫時息影。消息一出，也令人更好奇《擁擠的房間》到底是多麽辛苦的作品，會讓一向陽光開朗的他憂鬱至此。

《擁擠的房間》改編自作家丹尼爾·凱斯1981年出版的著名傳記式小說《24個比利》（The Minds of Billy Milligan），這本小說有多風靡，大概就是每個人家中的書架上都會有一本的程度。《24個比利》聚焦在解離性身份障礙症（Dissociative Identity Disorder，俗稱多重人格）的主角威廉·密里根身上，他擁有極為複雜的童年及成長背景，在人生歷程上多次被家暴及霸凌，也讓精神狀態持續惡化。他因犯罪被捕後，曾經被不同心理學家診斷出高達24個人格，也是史上第一位犯下強姦、搶劫等重罪，卻得以無罪釋放的精神疾病患者。他的故事被出版為《24個比利》之後，也曾多次被改編為電影，而Netflix在2021年才推出《24個比利》的紀錄片影集。

「小蜘蛛」湯姆荷蘭德在《擁擠的房間》在劇中挑戰複雜、強烈、極度壓抑且古怪的高難度角色。（圖／Apple TV+提供）

而本次湯姆·荷蘭德在《擁擠的房間》中飾演的角色丹尼·沙利文，同樣來自於威廉·密里根，也就是《24個比利》的小說文本。故事從1979年的紐約市開始，在街頭公然槍擊而被逮捕的丹尼被關進偵訊室，亞曼達·塞佛瑞則飾演他被捕後，負責診斷丹尼狀況的心理醫生，試圖從一系列沒有關連的狀態中抽絲剝繭，找出丹尼隱藏在脆弱表象下的真相。

或許是女友Zendaya在《高校18禁》中的角色出色到連拿兩次艾美獎，也激發了小蜘蛛對演藝事業的企圖心，主演這個複雜、強烈、極度壓抑且古怪的高難度角色，他坦承當初接演時其實很害怕，擔心自己的能力不及。本劇一共10集，他也在這個角色裡拍了超過10個月的時間，全程都有好朋友、家人和心理醫生陪伴，讓他在表演現場感到安全及被支持。但始終是個令人鬱悶，黑洞般的角色，他因此探索了許多前所未有的情緒，加上同時身兼影集監製的壓力，還是讓他被掏空、身心俱疲，也在宣傳時宣布將要休息一年。

湯姆荷蘭德身兼《擁擠的房間》主演跟監製，影集上檔前就因角色過於沈重，宣布暫時息影。（圖／Apple TV+提供）

儘管累到要去大度假，但小蜘蛛也坦言，飾演丹尼讓他長大很多，對自己的能力和演技更有自信，這10個月的試煉對他來說，絕對是人生和演藝工作新篇章的轉捩點。接下來的一整年，他打算放空、和家人朋友一起度過，當個平凡的家鄉男孩，但絕對會回歸影壇，至於再度飾演蜘蛛人的可能性？小蜘蛛自己也親自鬆口了，不無可能，但先讓他休息夠再說。

影集目前上架到第三集，之後每周上架一集。就美學及視覺來說，集結了優秀主創及演員群，令人高度期待的《擁擠的房間》細緻還原了1970年代的紐約及時代氣氛，但除此之外，劇情還在四平八穩，沒有太多爆點的鋪陳，小蜘蛛要如何駕馭這20多個多重人格角色，演技大躍進的場次，目前也看不出端倪，美國評論普遍都還在觀察階段。期待之後能盡快出現爆發性的劇情發展及人格轉折，《擁擠的房間》還是頗令人期待的。

《擁擠的房間》Apple TV+播映中。

湯姆荷蘭德在《擁擠的房間》中，接受心理醫生亞曼達塞佛瑞的診斷，發現多重人格的心理障礙。（圖／Apple TV+提供）

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